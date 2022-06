Législatives en France : Marine Le Pen quitte la présidence du Rassemblement national

La finaliste de l’élection présidentielle a l’intention de se consacrer à la présidence du futur groupe RN à l’Assemblée nationale.

Marine Le Pen a annoncé lundi depuis son fief d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) qu’elle ne «reprendrait pas la tête» de son parti. Elle compte se consacrer à la présidence du futur groupe Rassemblement national (RN) à l’Assemblée nationale. «Je ne reprendrai pas la tête du RN. Je me concentrerai sur la présidence de ce très grand groupe», a déclaré la finaliste d’extrême droite à la présidentielle. Le Pen s’est dite «surprise» par le nombre de députés RN – 89, un record – élus dimanche soir au second tour des législatives, alors qu’elle en espérait environ 60.

«Nous espérions avoir un groupe et dans nos plus grands espoirs on espérait avoir 60 députés. C’est vrai qu’on a été surpris agréablement par la mobilisation de nos compatriotes et par ce souhait que l’immigration, que l’insécurité, que la lutte contre l’islamisme ne disparaissent pas de l’Assemblée nationale», a affirmé la députée du Pas-de-Calais.