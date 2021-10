Hongrie : Marine Le Pen reçue avec les honneurs par Viktor Orban

La figure du parti français d’extrême droite a été reçue avec les honneurs par le souverainiste Premier ministre hongrois. Ils ont notamment abordé le thème de l’immigration.

Pour la candidate du Rassemblement national (RN), c’est un rendez-vous très attendu, un mois après la visite du polémiste Eric Zemmour, son rival potentiel , mais non encore déclaré à la présidentielle française de 2022, et de sa nièce Marion Maréchal.

«Venez glaner des conseils à Budapest!»

Le sujet n’a cependant guère avancé depuis la publication, en juillet, d’une «déclaration commune» entre la candidate du RN et une quinzaine d’alliés en Europe, dont le premier ministre hongrois. Si les experts jugent peu probable que la question se débloque rapidement, Marine Le Pen et Viktor Orban auront à c œ ur d’aborder d’une même voix souveraineté et immigration.