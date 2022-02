Présidentielle française : Marine Le Pen se livre sur les «épreuves» de sa vie

Samedi soir, la candidate d’extrême droite à la présidentielle française a évoqué son parcours à Reims devant un parterre de 4000 militants.

Face à 4000 militants, elle a évoqué son «père» et ancien président du FN (devenu RN), Jean-Marie Le Pen , qu’elle a exclu en 2015 du parti, «pris dans le tourbillon des engagements que je voyais trop rarement» et «une famille un peu particulière», marquée par «le combat politique», ainsi que la «violence politique» à l’école avec des «persécutions» qui lui font «honnir aujourd’hui toute idée de discrimination». «J’en mesure l’injustice, j’en connais la souffrance».

«Elles vous instruisent ces épreuves»

Débat raté de 2017

«Clore» la «parenthèse Macron»

Désireuse de réveiller le duel de 2017, Marine Le Pen a promis de «clore» la «parenthèse Macron». «N’oubliez jamais que c’est Emmanuel Macron qui a augmenté les taxes sur le carburant et spolié les retraités, provoquant le grand mouvement populaire des gilets jaunes», «qui prétendait qu’il suffisait de traverser la route pour trouver un emploi» ou qui a «insulté les Français non vaccinés pour faire oublier sa gestion catastrophique de l’épidémie», a-t-elle énuméré.

«Son quinquennat fut un immense chaos» et «notre société se retrouve fracturée comme jamais», a déploré la candidate en fustigeant ses «compromissions, tant sur l’islamisme que sur l’immigration», quand ses militants scandaient «on est chez nous». «C’est aux Français de décider qui peuple la France» et «l’idéologie islamiste, totalitaire et meurtrière, ennemie de la France, sera combattue partout», a-t-elle promis, avant d’évoquer ses propositions sur le pouvoir d’achat, la santé et l’économie.