Election présidentielle française : Marine Le Pen veut instaurer la «priorité nationale»

Abroger le droit du sol et réserver les allocations familiales aux Français: le Rassemblement national présente son projet sur l’immigration en vue de la présidentielle.

La cheffe de l’extrême droite française Marine Le Pen a proposé mardi d’inscrire la «priorité nationale» dans la Constitution, d’abroger le droit du sol et de réserver les allocations familiales aux Français, dans le cadre de sa campagne pour l’élection présidentielle de 2022. Mme Le Pen, déjà finaliste de la présidentielle de 2017, est bien placée pour se qualifier au second tour de celle de 2022, selon les sondages.

«La France restera-t-elle la France ou sera-t-elle emportée dans le torrent non maîtrisé de gigantesques flux migratoires qui balaieront notre culture, nos valeurs, nos modes de vie?» a interrogé la candidate du parti Rassemblement national (RN) à la présidentielle, lors d’une conférence de presse. Elle propose de soumettre à référendum un projet de loi de «maîtrise de l’immigration».

Communautarisme «interdit»

Les trois objectifs sont «la maîtrise des flux migratoires, la protection de la nationalité et de la citoyenneté française, et la suprématie de la Constitution et du droit français» sur le droit international, comme celui de la CEDH (Convention européenne des droits de l’homme) ou de la CEJ (Cour européenne de justice).