Hongrie : Marine Le Pen veut «rappeler qu’elle existe»

Accueillie officiellement dimanche par Viktor Orban, la candidate du Rassemblement national veut montrer qu’elle a un poids politique au niveau européen.

Un mois après son rival Eric Zemmour, Marine Le Pen rencontre mardi à Budapest le dirigeant ultraconservateur hongrois Viktor Orban, une manière de montrer qu’elle compte en Europe et dans son camp, à six mois de la présidentielle. «Être reçue par un chef de gouvernement en exercice donne un signe de respectabilité» à la candidate du Rassemblement national (RN), estime le politologue Jean-Yves Camus.

«Regonfler son image»

Marine Le Pen veut «rappeler qu’elle existe, étant donné que ces deux figures de l’extrême droite sont déjà allées en Hongrie», note l’historien Nicolas Lebourg. En s’affichant aux côtés de Viktor Orban, aux positions tranchées sur l’immigration et les personnes LGBT+, elle entend en outre donner des gages à la frange la plus radicale de ses électeurs, déboussolée par son discours «dédiabolisé».

«Chantage inacceptable»

Mme Le Pen et M. Orban partagent des conceptions proches de l’Europe. La première défend «une Europe des nations» et des coopérations depuis qu’elle a renoncé, en 2017, à quitter l’UE (Frexit) et l’euro, tandis que le second, en dépit de ses conflits réguliers avec Bruxelles sur l’Etat de droit, exclut de sortir de l’Union.