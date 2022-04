France : Marine Le Pen visée par un rapport européen de lutte contre la fraude

La candidate du RN est actuellement en campagne pour le second tour de l’élection présidentielle française, qui aura lieu le 24 avril, face au président Emmanuel Macron.

«Je m’étonne du timing toujours fort à propos de la révélation» et de son «instrumentalisation», a réagi auprès de l’AFP Me Rodolphe Bosselut, l’avocat de Marine Le Pen, en campagne pour le second tour de l’élection présidentielle, qui aura lieu le 24 avril, et où elle affrontera le président sortant centriste Emmanuel Macron. Me Bosselut se dit par ailleurs «consterné par la façon dont agit l’Olaf (office européen de lutte antifraude), sans caractère contradictoire» et sur des «faits anciens de plus de dix ans» pour certains.