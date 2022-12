Marine Lorphelin a été la cible de remarques sexistes

Miss France 2013 : Marine Lorphelin a souffert de préjugés après son sacre

Les faits se sont déroulés après son sacre de Miss France 2013, lorsqu’elle a repris ses études. «On ne m’a rien laissé passer! On me demandait même d’en faire deux fois plus. Cela a pu être difficile à vivre par moments, a-t-elle confié à «Télé-Loisirs». La Française de rappeler que le milieu hospitalier était alors bien différent il y a quelques années de ce qu’il est aujourd’hui. «Il était encore extrêmement sexiste à mon époque. Je me souviens d’un stage en particulier, où je me rendais à reculons, jamais maquillée, hypermasculine, en jean et gros pull. Ex-Miss France, je vous laisse imaginer les remarques que j’ai entendues! L’attitude de certains médecins a parfois été à la limite du harcèlement sexuel», a-t-elle raconté.