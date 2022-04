France : Marine Lorphelin se confie sur ses crises d’angoisse

L’ancienne Miss France a raconté souffrir d’attaques de panique et a expliqué à ses abonnés la manière dont elle avait appris à les gérer.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Marine Lorphelin a une vie bien remplie. Trop peut-être. Miss France 2013, aujourd'hui âgée de 29 ans, partage son temps entre la France métropolitaine, où elle termine ses études de médecine, et la Nouvelle-Calédonie, où elle réside avec son chéri. Entre le stress de ses stages, ses révisions et ses longs voyages, il arrive parfois à la jeune femme, dont la sœur a concouru pour être Miss France en 2020 , de faire des crises d’angoisse, comme elle l’a confié dans sa story Instagram le 3 avril 2022.

«Les crises d’angoisse (ou attaques de panique) ont commencé en médecine pour moi… et ne se sont plus arrêtées. Il m’arrivait d’en faire 2 à 3 par mois quand je vivais à Paris. Mon rythme de vie n’a pas aidé, alors j’ai décidé de prendre soin de ma santé mentale autant que de ma santé physique», a écrit Marine, qui avait vu son compagnon se faire poignarder. Elle a également donné des conseils sur la manière de gérer ces crises, qu’elle a appris à accepter et à contrôler. Miss France 2013 «limite les facteurs stressants, se rapproche de l’essentiel et se trouve des loisirs apaisants». Elle a par ailleurs précisé que ses proches lui étaient d’un grand soutien.