Mario Balotelli aurait «un Ballon d’Or» s’il avait «joué à 100%»

En toute franchise, Balotelli (32 ans) admet nourrir quelques regrets. Formulés à sa façon, à part: «Mino Raiola (ndlr: son ancien agent, décédé il y a un an) me disait toujours que si (Cristiano) Ronaldo et (Lionel) Messi avaient autant de Ballons d’Or, c’est parce que je ne jouais qu’à 20% de mes capacités. Et que si je jouais à 100%, j’en aurais déjà un. [...] Il avait raison et cela me fait mal au cœur parce que si je pouvais revenir en arrière, c’est la première chose que je changerais.»