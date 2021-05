Football - Mario Balotelli était en feu

Mario Balotelli a fait étalage de tout son talent samedi après-midi lors du succès de Monza 3-1 sur la pelouse de la Salernitana. L’ancien joueur de l’Inter, de Manchester City ou du Milan AC a alterné le bon, en réussissant un doublé, et le moins bon en étant mêlé à une bagarre.

Avant même son entrée en jeu, Mario Balotelli s’est fait remarquer. Depuis le bord du terrain, il a crié à un de ses coéquipiers: «Vas-y, il est vraiment mauvais», en désignant le défenseur slovaque Norbert Gyomber. Un coaching pas très fair-play, et des propos qui ont suscité la controverse, mais une belle vision du jeu adverse.

Une mini bagarre en guise de célébration

Et dans les arrêts de jeu, l’international a signé un doublé (91e), permettant aux siens de s’imposer 1-3 et de se relancer dans la course à la montée en Serie A.