Football : Mario Mandzukic range les crampons

Sans club depuis la fin de son contrat à l’AC Milan l’été dernier et après être passé par les plus grosses écuries du continent, l’attaquant croate a annoncé sa retraite.

Mario Mandzukic après avoir éliminé l’Angleterre à la Coupe du monde 2018. AFP

Un grand s’en va. Mario Mandzukic (35 ans) a annoncé vendredi mettre fin à son aventure dans le football en tant que joueur professionnel. Sa dernière pige à l’AC Milan, qui s’est achevée l’été dernier, ne lui avait pas permis de briller sous le maillot rouge et noir, la faute à quelques soucis musculaires.

Celui qui est passé par notamment par le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid et la Juventus de Turin, a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux. Dans un texte touchant, il s’adresse à lui-même plus jeune, avant les paillettes et les exploits sur le terrain.

«Cher petit Mario»

«Cher petit Mario, Lorsque tu chausses ces chaussures pour la première fois, tu ne peux même pas imaginer ce que tu vas vivre dans le football. Tu marqueras des buts sur les plus grandes scènes et tu gagneras les plus grands trophées avec les plus grands clubs. En représentant fièrement ta nation, tu contribueras à écrire l’histoire du sport croate». Dans l’évocation des buts et des plus grandes scènes européennes, difficile de ne pas penser à sa bicyclette somptueuse en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, finalement perdue (4-1).

Mais outre ses exemples qui n’ont pas toujours souri à l’équipe du croate, les trophées ont aussi ponctué sa carrière. Il en compte 24, en Croatie, en Allemagne, en Espagne et en Italie. En 597 rencontres en club et en équipe nationale, il est l’auteur de 230 buts et 93 assists.

Sa missive envoie aussi des remerciements à son entourage et exprime la gratitude du joueur pour cette carrière incroyable.

Un nouveau chapitre

À la fin de la lettre, illustrée par ce qui devait être la première paire de crampons du buteur, il continue sur le même ton: «Tu reconnaîtras le moment de prendre ta retraite, de ranger ces chaussures dans une armoire et tu n’auras aucun regret. Le football fera toujours partie de ta vie, mais tu auras hâte d’entamer un nouveau chapitre. Profites-en. Ton grand Mario».

Un nouveau chapitre que les fans du buteur croate vont assurément suivre, mais pas avant qu’ils aient lu le post-scriptum plein de malice glissé à la fin de son texte: «P.S. Si tu joues contre l’Angleterre en Coupe du monde, sois prêt à la 109e minute». Un clin d’œil à sa réussite fatale au Three Lions, qui a permis à son équipe d’atteindre sa première finale de cette compétition en 2018, finalement perdue contre la France.