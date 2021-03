Tennis : Marion Bartoli veut ouvrir une école de tennis à Dubaï

La Française, à la retraite depuis 2013, installée dans l’émirat, compte former les champions de l’avenir.

90% d’étrangers

Marion Bartoli, 36 ans, est la dernière Française à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon en 2013. Elle a pris sa retraite la même année et s’est installée à Dubaï, l’émirat du Golfe connu pour son faste et son luxe, et dont plus de 90% des habitants sont des étrangers.