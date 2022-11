Football: Marion Daube est la nouvelle directrice du foot féminin suisse

Marion Daube a été élue mercredi par le Comité central de l'Association Suisse de Football (ASF) pour succéder à Tatjana Haenni en tant que directrice du football féminin. «Je souhaite rapprocher toute la famille du ballon rond, hommes et femmes, et utiliser le potentiel et les synergies de l'ensemble de l'association pour faire progresser le football féminin en Suisse», a déclaré la Zurichoise de 46 ans.

Depuis janvier 2022, Daube dirige la candidature helvétique pour l'Euro 2025. Elle a réussi à convaincre les villes, les cantons, le parlement et le gouvernement de soutenir le dossier, déposé il y a deux semaines à l'UEFA. «Marion Daube connaît le football féminin suisse sur le bout des doigts. Son expérience et son enthousiasme nous aideront à franchir la prochaine étape, a expliqué le président de l'ASF Dominique Blanc. Nous voulons devenir encore plus professionnels et avoir plus de succès.»