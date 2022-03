Présidentielle française : Marion Maréchal officialise son ralliement à Eric Zemmour

Lors du meeting du candidat d’extrême-droite dimanche à Toulon, la nièce de Marine Le Pen a définitivement entériné la rupture d’avec le parti familial.

Un «tournant»?

Elle a fustigé Emmanuel Macron, un «président diviseur», qui nous «a obligé à trier entre vaccinés et non vaccinés» et «ouvre la voie à la lutte des races avec cette idéologie «woke»».