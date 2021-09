France : Marion Maréchal se marie, sa tante a prévu autre chose: «Ça arrange tout le monde»

Le jour où l’ex-députée FN convolera, Marine Le Pen fera sa rentrée politique. Une collision dans les agendas qui tombe à point nommé, les relations entre tante et nièce étant plutôt tendues.

Marion Maréchal franchit le pas. Le samedi 11 septembre, l’ancienne députée du Front national se mariera avec Vincenzo Sofo, un eurodéputé italien de 34 ans. Divorcée et maman d’une petite fille âgée de 7 ans, Marion Maréchal avait rencontré son futur mari en 2016 à Milan, lors d’une rencontre publique avec Matteo Salvini. Pour des raisons pratiques liées à la pandémie, la cérémonie se déroulera en France et non en Italie, contrairement à ce qui avait été prévu initialement.