Nouveau Coup dur pour Marine Le Pen : Marion Maréchal tourne le dos à sa tante: «C’est brutal, c’est violent»

La nièce de Marine Le Pen a annoncé qu’elle ne soutiendrait pas cette dernière et qu’elle songeait à militer pour Eric Zemmour. La présidente du RN accuse le coup après plusieurs défections parmi ses proches.

«J’ai avec Marion une histoire particulière parce que je l’ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. C’est brutal, c’est violent, c’est difficile.» L’émotion de Marine Le Pen était palpable, vendredi matin, sur le plateau de CNews. La candidate du Rassemblement national (RN) réagissait à l’interview que sa nièce a accordée au «Parisien». Dans cet entretien, Marion Maréchal affirme qu’elle n’apportera pas son soutien à Marine Le Pen, dans la course à la présidentielle, invoquant notamment «des allers et retours idéologiques et programmatiques incessants».