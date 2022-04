Ukraine : Marioupol et le Donbass dans le viseur des forces russes

Les forces russes maintiennent leur pression sur la ville portuaire de Marioupol, que les soldats ukrainiens tentent désespérément de défendre, et dans l’Est de l’Ukraine où Kiev s’attend à une offensive majeure.

La situation à Marioupol, assiégée depuis plus de 40 jours par l’armée russe et largement détruite, est dramatique. Selon le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaylo Podolyak, «des dizaines de milliers» de personnes y ont péri et «90% des maisons» ont été détruites, a-t-il écrit sur Twitter, ajoutant que «les soldats ukrainiens sont encerclés et bloqués».

«Substance toxique»

«Moment crucial»

«Il est probable qu’à l’avenir, l’ennemi tentera de prendre le contrôle de Marioupol, de s’emparer de Popasna (située entre Donetsk et Lougansk, ndlr) et de lancer une offensive en direction de Kurakhove (à l’ouest de Donetsk) afin d’atteindre les frontières administratives de la région de Donetsk», a affirmé mardi matin l’état-major de l’armée ukrainienne sur Facebook.

Sanctions à l’étude

Des responsables de l’ONU ont réclamé lundi des enquêtes sur les violences faites aux femmes en Ukraine et de protéger des enfants déplacés par millions en raison du conflit, lors d’une réunion du Conseil de sécurité initiée par les États-Unis et l’Albanie. «Nous entendons de plus en plus parler de viols et de violences sexuelles», a déclaré Sima Bahous, directrice de l’agence onusienne ONU Femmes. «Ces allégations doivent faire l’objet d’une enquête indépendante pour garantir justice et mise en responsabilité», a-t-elle réclamé.