États-Unis : Marisol Nichols racontera sa double vie à la télé

Pendant plusieurs années, l’actrice de «Riverdale» a lutté avec le FBI contre le trafic d’enfants à des fins sexuelles. Elle a agi sous couverture.

Marisol Nichols a jonglé entre sa carrière d’actrice et la chasse aux prédateurs sexuels durant six ans.

Depuis 2017, Marisol Nichols incarne Hermione Lodge dans «Riverdale». Ce qu’on ignorait, c’est que l’Américaine de 46 ans jonglait entre son métier d’actrice et celui de chasseuse de prédateurs sexuels. Après avoir révélé qu’elle avait passé les six dernières années à lutter contre le trafic d’enfants à des fins sexuelles en compagnie du FBI dans un article de «Marie Claire» , Marisol Nichols va raconter sa double vie dans une série télé, a appris Deadline .

Sony Pictures Television a acheté les droits de son histoire et, selon les informations du site américain, l’actrice sera la productrice exécutive de la future série et devrait également jouer dedans.

Durant plusieurs années, Marisol Nichols a donc incarné des personnages sur les plateaux de télévision, mais aussi en dehors. Elle se mettait dans la peau d’un enfant sur le point d’être abusé par un adulte ou d’un parent prostituant son enfant pour servir d’appât et piéger des prédateurs. En 2014, la comédienne a créé Foundation for a Slavery Free World, une organisation à but non-lucratif qui lutte contre toutes les formes d’esclavages.