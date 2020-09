Le Lausanne HC a officialisé l'engagement du défenseur canadien Mark Barbeiro, 30 ans, et dévoilé la durée de l'entente passée avec les Lions. Celle-ci porte sur les trois prochaines saisons. Barbeiro a disputé 272 rencontres (56 points) en NHL au sein de plusieurs organisations (Tampa Bay Lightning, Montréal Canadiens et Colorado Avalanche), et 267 matchs (173 points) en AHL, l’antichambre de la NHL.