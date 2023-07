Tour de France: Mark Cavendish abandonne et voit s’envoler le record de victoires

Ultime paradoxe d'une carrière qui n'en manque pas, le destin du «Cav», habitué à braver les dangers lors d'arrivées au sprint venimeuses, s'est scellé sur une route de Nouvelle-Aquitaine totalement plate et sans danger, en entrant dans le bourg de La Chapelle-Verlaine, sur la D85, à 63 kilomètres de l'arrivée.

Ainsi se termine la glorieuse histoire du coureur de l'équipe Astana avec le Tour de France. Un mélange de tragédies – c'est déjà son septième abandon sur la Grande Boucle – et de triomphes, lui qui détient le record de victoires d'étapes (34) avec Eddy Merckx, le plus grand de tous les temps.

Un palmarès XXL

«C'est très triste qu'une légende comme lui termine comme ça», a réagi Pedersen, qui a remporté en force le sprint massif à Limoges en résistant au retour des Belges Jasper Philipsen et Wout Van Aert dans la dernière montée.

Vendredi à Bordeaux, Cavendish avait été tout près de battre ce record d'un autre temps, avant d'être rattrapé in extremis par le Belge Jasper Philipsen et de terminer 2e de l'étape . L'homme aux 162 victoires avait alors évoqué une «énorme déception», tout en promettant de «réessayer» dès samedi.

Mark Cavendish, c'est d'abord un palmarès. 162 victoires au total, dont Milan-SanRemo, le titre de champion du monde en 2011, 34 victoires d'étape sur le Tour de France, 17 sur le Tour d'Italie et 3 sur le Tour d'Espagne.

Affamé de victoires

La plupart de ces succès, l'ancien pistard les a arrachés avec les dents, porté par une soif de vaincre rare. «Quand je me réveille en pleine nuit, je ne pense pas à ma femme mais à la prochaine ligne d'arrivée», dira-t-il un jour à la BBC.

Cet appétit vorace lui a notamment permis de survoler le Tour de France 2021 en raflant quatre étapes et le maillot vert.

Mais ses 17 années professionnelles ont été loin d'être un fleuve tranquille pour «The man of Man», qui aura connu les affres d'une dépression et l'offensive du virus d'Epstein-Barr.

Personnage orgueilleux, caractériel et obstiné, il avait fait d'une 35e victoire le dernier grand objectif d'une carrière colossale. Mais son rêve s'est brisé au kilomètre 137. Et la question se pose désormais si on le reverra un jour sur un vélo.