Cyclisme : Mark Cavendish se rapproche d’Eddy Merckx

Le Britannique a remporté sa troisième étape sur le Tour de France et n’est plus qu’à une victoire du record de la légende belge.

Et de trois pour Mark Cavendish sur ce Tour 2021.

Et de trois pour Mark Cavendish! Le Britannique de l’équipe Deceuninck s’est adjugé son troisième sprint massif depuis le départ du Tour de France, mardi, dans la 10e étape, à l’arrivée à Valence.

Cavendish s’est imposé pour la 33e fois dans le Tour. Il n’est plus qu’à une longueur du record des 34 victoires d’étape de la légende belge Eddy Merckx, acquises entre 1969 et 1975.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a conservé le maillot jaune au lendemain de la journée de repos dans les Alpes et à la veille de la double ascension du mont Ventoux.

Beau travail d’équipe

À Valence, Cavendish, magistralement emmené par ses équipiers, a devancé les Belges Wout van Aert et Jasper Philipsen, revenu tardivement. Le Français Nacer Bouhanni a pris la quatrième place.

Dans cette étape longue de 190,7 kilomètres, un duo parti peu après le départ, le Belge Tosh van der Sande et le Canadien Hugo Houle, a ouvert la route jusqu’à la dernière heure de course. Son avance, le plus souvent inférieure à deux minutes, a été contrôlée par l’équipe de Cavendish avant que Houle poursuive l’effort jusqu’à 36 kilomètres de l’arrivée.