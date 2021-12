Cyclisme – Mark Cavendish victime d’un braquage à son domicile

Le coureur cycliste britannique Mark Cavendish a raconté mercredi avoir été récemment victime d’un vol à main armée à son domicile par quatre personnes qui ont notamment menacé sa femme, en présence de leurs trois enfants. Cinq jours avant le braquage, il s’était fracturé deux côtes et avait souffert d’un pneumothorax après sa lourde chute dimanche lors des Six Jours de Gand.

«Comme vous le comprendrez certainement, cet incident a fortement traumatisé notre famille, pas que moi et (mon épouse) Peta, mais nos enfants (huit, six et trois ans) également, qui ont craint pour leur vie et qui en subissent le contrecoup», a expliqué le co-recordman des victoires d’étape dans le Tour de France, dans un communiqué.