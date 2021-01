House : Mark Ronson et Diplo réactivent Silk City

Les deux producteurs star avaient fait fort en 2018 avec leur duo. Ils avaient même décroché un Grammy pour leur single avec Dua Lipa.

Bonne nouvelle en ce début 2021 pour les amateurs de musique électronique et de house nineties en particulier. Le Britannique Mark Ronson et l’Américain Diplo ont annoncé le come-back de leur duo, Silk City. Ronson a publié sur ses réseaux sociaux: «Nous sommes de retour. J’ai entendu dire que vous aviez besoin de danser?»

Diplo, lui, a partagé un lien sur Twitter qui renvoie sur un mystérieux site, The New Love Club. Il y est indiqué une «ouverture prochaine». En cliquant sur un onglet, on tombe sur une playlist Spotify concoctée par Silk City. Jeudi 14 janvier 2021, un autre indice a surgi sur la Toile. La chanteuse Ellie Goulding a partagé elle aussi un extrait diffusé la veille par le duo. Et elle aussi renvoie sur le site The New Love Club. Il y a donc fort à parier que le morceau que sortira Silk City prochainement sera avec la Britannique.