Meta : Mark Zuckerberg n’est pas près de quitter Facebook

Il est tout à fait naturel que le fondateur du réseau social reste à la tête du groupe Meta, pendant encore de «très longues années», pour poursuivre son œuvre, a estimé son responsable des affaires internationales, Nick Clegg.

Les changements au sommet de Facebook ont récemment fait les gros titres avec le départ de Sheryl Sandberg , après 14 ans passés en tant que numéro deux de la firme. Mais si les fondateurs d’autres géants technologiques comme Amazon, Twitter ou Google ont passé la main, le patron du groupe Meta, Mark Zuckerberg, n’a donné aucune indication sur sa volonté de se retirer, malgré de vives controverses sur l’exploitation des données privées des utilisateurs et la désinformation généralisée sur le réseau social.

Fin 2021, le créateur de Facebook a rebaptisé la maison mère «Meta», pour marquer le tournant vers le métavers, univers parallèle accessible en réalités augmentée et virtuelle dans lequel réside selon lui l’avenir d’Internet. Et pour Nick Clegg, responsable des affaires internationales du groupe Meta et ancien vice-Premier ministre britannique, il n’y a donc aucune raison pour que son patron, âgé de seulement 38 ans, quitte l’entreprise, tant que le projet n’aura pas abouti.