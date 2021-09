Cyclisme : Marlen Reusser, 2e du chrono, reste en rouge sur la Vuelta

La Bernoise a été devancée par la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten lors du chrono de la 2e étape de La Vuelta. La Suissesse reste en rouge.

Annemiek Van Vleuten a remporté vendredi la 2e étape du Challenge by La Vuelta, un contre-la-montre de 7,3 kilomètres à Manzaneda qu’elle a conclu en 19 min 08, devant la Bernoise Marlen Reusser qui conforte son maillot rouge de leader.

Reusser en rouge

Cette dernière conforte un peu plus sa place de leader à deux journées de la fin de la course, épreuve dames du Tour d’Espagne, qui aura lieu dimanche. Elle compte désormais 1 minute 36 sec d’avance sur une autre néerlandaise, Pauliena Rooijakkers et 1 min 39 sur Van Vleuten.