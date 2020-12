Marlen Reusser, médaillée d’argent du contre-la-montre des Mondiaux d’Imola, et Marc Hirschi, en bronze lors de la course en ligne, vainqueur d’étape sur le dernier Tour de France et lauréat de la Flèche-Wallonne, ont été élus pour la première fois de leur carrière « cycliste de l’année » informe Swiss Cycling mardi.