Cyclisme: Le Tour de Suisse pour Marlen Reusser

Marlen Reusser n’a pas laissé les événements décider pour elle dans la troisième édition du Tour de Suisse. À 31 ans, la Bernoise est allée chercher la victoire, mardi, en prenant la 3e place de la 4e et dernière étape.

En jaune au départ depuis sa démonstration dans le contre-la-montre de dimanche, elle se savait sous la menace de la Néerlandaise Demi Vollering, 2e du classement général à 9’’, et de l’Italienne Elisa Longo Borghini, 3e à 18’’.

Attaque à 23 km de l’arrivée

Niewiadoma, qui comptait 2’07’’ de retard au départ, roulait en tête avec la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black. Les deux coureuses ont eu jusqu’à 2’30’’ d’avance sur Reusser et les autres favorites, de quoi placer virtuellement la Polonaise sur la première place du podium. Impensable pour la Bernoise.

À 23 km de la ligne, Marlen Reusser a attaqué, laissant sur place toutes les autres favorites. Elle a roulé en championne d’Europe du contre-la-montre qu’elle est pour finalement passer la ligne à 37 secondes de la gagnante, Fisher-Black, et conservé son maillot jaune.

Première cette année de Gand - Wevelgem et du Tour du Pays basque, Marlen Reusser devient la première Suissesse à remporter le Tour de Suisse, après trois éditions. Elle qui avait terminé troisième en 2021, derrière la Britannique Lizzie Deignan et la Genevoise Elise Chabbey termine cette année avec 1’02’’ d’avance sur Vollering et 1’17’’ sur Longo Borghini.