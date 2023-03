Cyclisme: Marlen Reusser gagne sa toute première Classique

Marlen Reusser (au centre) a devancé sur le podium Megan Jastrab (à g.) et Maike Van Duin.

Marlen Reusser a pris la poudre d’escampette à une quarantaine de kilomètres du but. Elle a englouti deux monts pavés en solo, avant de créer irrémédiablement l’écart en bonne spécialiste de contre-la-montre qu’elle est. La Suissesse a même eu le temps de se perdre dans les rues de Wevelgem, avant de retrouver la bonne route, en toute fin de parcours.

«Je ne sais pas ce qu’il s’est passé à la fin, a-t-elle rigolé en zone mixte, tremblant de froid après avoir affronté la pluie belge. J’ai manqué les indications des commissaires et ça m’a un peu énervée. Mais c’est de ma faute. Je n’étais plus assez concentrée. Ça a été dur aujourd’hui, j’étais tellement fatiguée et il faisait si froid…»