JO de Tokyo - Marlen Reusser: «J’avais l’impression d’être un parachute!»

Marlen Reusser, 29 ans, médecin et vice-championne olympique du contre-la-montre. AFP

Comment vous sentez-vous avec cette médaille d’argent autour du cou?

Je me sens vraiment toute bizarre sur le plan émotionnel. C’est drôle, il y a une immense horloge au-dessus du podium , j e ne savais plus si c’était l’heure suisse ou japonaise. J’étais déphasée. Puis j’ai pensé aux personnes qui ont soutenu ce projet un peu « égoïste » et qui m’ont écrit de si gentils messages. J’ai dû me retenir de pleurer.

Vous êtes médecin de formation et avez disputé votre premier contre-la-montre il y a quatre ans. Comment résumeriez-vous cette aventure?

J’ai un superbe environnement et une magnifique fédération autour de moi. Je suis une personne très chanceuse, qui a la chance de pouvoir vivre beaucoup d’émotions et qui a l’opportunité d’apprendre. Parfois c’est un peu intense. Mais aujourd’hui, j’ai pu confirmer que j’avais un très bon moteur. ça me donne de la confiance pour la suite.

À quel âge avez-vous pensé qu’une médaille olympique était possible?J’ai commencé à y croire quand les Jeux 2020 ont été annulés, donc l’année passée à 28 ans. Dès qu’on est arrivés ici au Japon, j’ai perdu espoir en voyant pour de mes propres yeux le profil du parcours. Je me suis « oh mon Dieu! » Mais du coup j’étais relax. C’était soit ça passe, soit il faudra revenir dans quelques années.

«Dès l’entrée dans le circuit automobile final, j’ai entendu que j’étais à six secondes du podium. Je me suis dit que cela aurait été vraiment dommage de rater une médaille pour si peu» Marlen Reusser, vice-championne olympique du contre-la-montre

Redoutiez-vous les pentes de ce parcours assez vallonné?

Non, ce ne sont pas les montées qui m’ont fait peur, mais j’ai parfois des difficultés lors de descentes rapides avec des virages serrés. Je freine trop fort et perd s de précieuses secondes. Aujourd’hui, je me suis « chill Marlen! » Mieux vaut freiner un peu plus tôt et laisser rouler derrière. Et cela s’est bien passé .

Vous avez lancé vos lunettes au sol pendant le parcours. Que s’est-il passé?J’ai eu des problèmes avec mon casque, car ma visière me rentrait dans les yeux. J’ai aussi pris beaucoup de vent de face sur mon maillot, j’avais l’impression d’être un parachute! C’était vraiment compliqué donc je me suis dit qu’il fallait tenter de compenser cela en donnant encore plus de moi-même.