Tour de Suisse dames: Marlen Reusser reste en tête

Marlen Reusser n’est plus qu’à 100 kilomètres d’une victoire dans le Tour de Suisse.

Au terme des 120,8 kilomètres entre Saint-Gall et Ebnat-Kappel, c’est l’Italienne Eleonora Camilla Gasparini qui s’est imposée au sprint devant la Cubaine Arlenis Sierra Canadilla et la Tchèque Tereza Neumanova. La Bernoise de 31 ans a terminé huitième dans un peloton de 25 coureuses, dans le même temps que Gasparini.

Tout au long de la journée, elle a su contrôler ses poursuivantes au général, la Néerlandaise Demi Vollering (6e lundi) et l’Italienne Elisa Longo Borghini (11e). Elle abordera en jaune la dernière étape, mardi, toujours avec 9 secondes d’avance sur Vollering et 18 sur Borghini.

Dans cette dernière étape, les coureuses feront une boucle de 100,8 kilomètres avec départ et arrivée à Ebnat-Kappel et auront au programme un col de première catégorie et trois de deuxième.