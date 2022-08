Cyclisme: Marlen Reusser s’est remise en selle et vise l’or à Munich

Rencontrée dans l’hôtel occupé par la délégation de Swiss Cycling, la Bernoise se montre rassurante, même si elle manque de repères pour pouvoir attester de son état de forme. «Après cet accident au Tour de France, je suis revenue dans la ferme de mes parents et je n’ai pas touché de vélo pendant une semaine.» Sans cette avanie, elle se serait présentée au départ du Tour de Scandinavie, histoire de conserver le rythme de la compétition avant de s’élancer, en Bavière, sur l’une des courses les plus importantes de sa saison. «Mais, dès que j’ai obtenu le feu vert de ma faculté, je me suis entraînée dur. Des séances courtes, mais intenses.» Elle cligne de l'œil: «Disons que j’ai l’impression de ne pas aller trop mal.»