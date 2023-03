France: Marlène Schiappa va poser en Une de «Playboy», mais sans se dévêtir

Selon l’éditeur de «Playboy», Marlène Schiappa a bien compris que le magazine de charme «n’est plus une publication de vieux machos mais pouvait au contraire être un instrument de la cause féministe».

La secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la vie associative a été photographiée «habillée», avec une «robe longue blanche», pour le numéro du magazine de charme à paraître jeudi 6 avril, a-t-on précisé de même source.

La plus «Playboy» compatible

Pour l’éditeur de la publication, Marlène Schiappa est la femme politique «la plus «Playboy compatible» parce qu’elle est attachée au droit des femmes et qu’elle a bien compris que «Playboy» n’est plus une publication de vieux machos mais pouvait au contraire être un instrument de la cause féministe», a déclaré Jean-Christophe Fromentin.