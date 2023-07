France: Marlène Schiappa va quitter le gouvernement

Marlène Schiappa, chargée de l’Économie sociale et solidaire, a été remerciée, ce jeudi.

La secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa , épinglée pour sa gestion du Fonds Marianne , va quitter le gouvernement d’Élisabeth Borne, a annoncé vendredi, une source proche du dossier.

Scandale du fonds Marianne

Avant d’être en charge de l’économie sociale et solidaire, elle s’était imposée auprès de l’opinion publique comme secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité femmes/hommes et de la lutte contre les discriminations (2017-2020), une fonction qui lui a permis de s’investir notamment dans la lutte contre les violences conjugales et les féminicides.