Marly (FR): Une fenêtre en imposte et les cambrioleurs en profitent

«Ce sont des amateurs, ça se voit. Ils ont un foulard sur le nez et de temps en temps, ils le descendent sur la bouche. On voit tout le reste de leur visage», note, non sans une pointe d’humour, le gérant d’un salon de coiffure de Marly (FR), cambriolé dans la nuit de dimanche à lundi. Si ce dernier avait malencontreusement laissé une des fenêtres basculée en imposte, les images de la caméra de surveillance ont capturé deux hommes en pleine action (voir vidéo ci-dessous). La patron du salon, qui a transmis les images à la police, met en garde la population et les commerçants. «Plusieurs autres commerces ont été cambriolés cette nuit-là dans le quartier. Chez moi, ils ont pris la caisse et des affaires de valeur. Il y en a pour un peu moins de 2500 francs de dommages.»