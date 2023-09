Maroc : Deux vacanciers en jet-ski abattus par les garde-côtes algériens 

Les vacanciers disent s’être perdus en mer. DR

«Des tirs de sommation» ont été effectués mardi par des garde-côtes algériens puis des «coups de feu tirés» face à «un refus d’obtempérer» de Marocains sur des jets-skis, a indiqué dimanche le ministère de la Défense algérien, après l’annonce par les médias marocains de la mort de deux vacanciers. Selon les médias marocains et des avocats qui ont dit vouloir porter plainte en France, Bilal K., un vacancier franco-marocain et son cousin Abdelali M., titulaire d’un titre de séjour régulier en France, ont été tués par les garde-côtes algériens, après s’être égarés.

«Obstination des passagers des jet-skis»

«Lors d’une patrouille de sécurisation et de contrôle au niveau de nos eaux territoriales, une unité des garde-côtes a intercepté, mardi à 19H47 (20h47 en Suisse), trois jet-skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales», écrit le ministère dans un communiqué. «Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s’arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d’obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manoeuvres dangereuses», selon la même source. Après plusieurs «tirs de sommation», «des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s’immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite», a ajouté le ministère. Le ministère a expliqué ces tirs par «une activité accrue de bandes de narcotrafic et du crime organisé» dans cette zone frontalière, et en raison de «l’obstination des passagers des jet-skis».

Partis de la station balnéaire de Saïdia

Selon le ministère, un corps a été retrouvé mercredi, «un cadavre de sexe masculin non identifié, présentant un impact de balle par arme à feu». Le corps a été transféré à Tlemcen pour une autopsie. Selon les médias marocains et les avocats, Bilal K., un vacancier franco-marocain et son cousin Abdelali M., titulaire d’un titre de séjour régulier en France, ont été tués par les garde-côtes algériens après s’être perdus en mer. Le corps de Bilal Kissi a été retrouvé sur la plage côté marocain. Ils étaient partis de la station balnéaire de Saïdia (nord-ouest), à la frontière avec l’Algérie, à bord de jets-skis, selon le témoignage du frère aîné de Bilal K., Mohamed qui a pu regagner la plage. Un autre membre du groupe, Smaïl S., également franco-marocain, a été blessé, selon Mohamed K. cité par les médias, et est détenu en Algérie.

Enquête ouverte

Le parquet d’Oujda, une ville du nord-est du Maroc limitrophe de l’Algérie, a ordonné mercredi l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances d’«un incident violent en mer», a déclaré une source judiciaire à l'agence de presse marocaine MAP. Une plainte sera en outre déposée «lundi ou mardi» pour «assassinat aggravé, tentative d’assassinat aggravé, détournement de navire et non-assistance à personne en danger», a indiqué dimanche à l’AFP Me Hakim Chergui, l’un des avocats de la famille des victimes. La famille K. sollicite «de toutes les parties concernées la plus grande des diligences afin de permettre la restitution à ses proches du corps d’Abdelali M., actuellement sous main de justice en Algérie, et sa mise en terre au Maroc, entouré de tous ceux qui l’ont connu et aimé, dans les plus brefs délais», font savoir Me Chergui et Mouhtaram.