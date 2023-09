Maroc: Le monde du sport s’émeut après le séisme dévastateur

Plus de 1000 personnes ont perdu la vie suite au terrible tremblement de terre qui a frappé le pays d’Afrique du Nord dans la nuit de vendredi à samedi. Athlètes et clubs rendent hommage aux victimes.

La ville de Marrakech a été particulièrement touchée par le tremblement de terre. AFP

Le réveil a été brutal et funeste ce samedi matin. Quelques heures plus tôt seulement, un puissant séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter avait dévasté le Maroc, et plus particulièrement les régions touristiques de Marrakech, d’Al Haouz et de Taroudant. La catastrophe naturelle a causé d’énormes dégâts matériels et, surtout, entraîné la mort de plus de 1000 personnes, selon le dernier bilan provisoire.

Cette terrible nouvelle, qui a frappé le pays des demi-finalistes de la dernière Coupe du monde de football au Qatar dans la nuit de vendredi à samedi, a particulièrement ému de nombreux acteurs du sport. À commencer par la star des Lions de l’Atlas et du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.

«Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens, a écrit le latéral droit sur ses réseaux sociaux. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher.»

Son coéquipier en sélection, Amine Harit, s’est également fendu d’un message teinté d’émotions. «Une nuit difficile après ce séisme et un réveil qui l'est encore plus, nous sommes tous très choqués par ce que nous avons vécu hier, a partagé le milieu offensif de l’Olympique de Marseille. Une énorme pensée et des douâas pour les familles et les régions les plus touchées par ce drame. Soyons unis et forts.»

Les deux joueurs, actuellement engagés avec la sélection marocaine, ont, depuis, appris que la rencontre comptant pour les éliminatoires à la CAN 2024 entre les Lions de l’Atlas et le Liberia, prévue ce samedi soir (21h), avait été logiquement reportée à une date ultérieure.

D’autres personnalités du ballon rond, à l’instar de l’entraîneur italien du Real Madrid Carlo Ancelotti ou du défenseur espagnol du FC Séville Sergio Ramos, ont apporté leur soutien aux victimes. Cela a aussi été le cas de plusieurs clubs et institutions du monde du sport, à l’image de Manchester United ou du FC Barcelone, qui ont fait part de leur «solidarité» envers les sinistrés de cette terrible tragédie.

Toujours en Espagne, la Fédération de football a indiqué qu’une minute de silence serait respectée avant chaque match de deuxième division prévu ce week-end dans le pays. Un recueil qui sera répété le week-end prochain pour la reprise de LaLiga.

«Notre relation particulière avec le Maroc, pour des raisons géographiques, historiques et sportives, nous fait ressentir cette tragédie de manière très proche, a communiqué la RFEF. Pour cette raison, et en guise de souvenir pour la mémoire des personnes qui ont perdu la vie dans cette catastrophe, tous les matches de deuxième division joués cette semaine seront précédés d'une minute de silence (…) La Fédération royale espagnole de football et LaLiga invitent conjointement les clubs et les supporters de notre pays à se joindre à cette minute de silence respectueuse.»