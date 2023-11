Maroc: Peine alourdie en appel pour quatre violeurs d’une adolescente

Au Maroc, ONG et médias tirent fréquemment la sonnette d’alarme sur les cas de violences sexuelles contre les mineurs et appellent à des sanctions plus sévères.

«Mieux» qu’en première instance

Après une forte mobilisation de la société civile, l’un des accusés a finalement écopé en appel de 20 ans de prison ferme et ses deux complices de 10 ans chacun. Au Maroc, ONG et médias tirent fréquemment la sonnette d’alarme sur les cas de violences sexuelles contre les mineurs et appellent à des sanctions plus sévères.