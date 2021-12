Pour Maroua le métier d’influenceur est trop idéalisé

The Doll Beauty : Maroua: «Le métier d’influenceur est trop idéalisé»

Même si elle cartonne sur le web, l’influenceuse trouve que son activité, qui fait rêver beaucoup de jeunes, a aussi des côtés sombres.

«Le métier d’influenceur est trop idéalisé. En résumé, ils pensent que tu reçois des cadeaux, que tu voyages gratuitement, que tu fais des collaborations avec des marques incroyables et que tu gagnes beaucoup d’argent. Ça c’est vrai, on ne va pas se mentir, a-t-elle expliqué dans une interview accordée au blogueur Sam Zirah. Mais c’est aussi un métier qui peut énormément peser sur ta santé mentale. Ça peut être très angoissant et stressant de recevoir sans arrêt l’avis des gens. Des personnes que tu ne connais pas peuvent t’envoyer des menaces de mort pour rien.» Selon la belle, être créateur de contenus nécessite «beaucoup plus de travail que ce que l’on pense», même s’il n’est pas compliqué de faire des stories Instagram. «Certes, je ne vais pas me lever à 4 heures du matin pour aller dans une usine, mais ça demande quand même du boulot et de la rigueur, surtout maintenant, cela se professionnalise énormément. Cela demande donc une organisation dans ta vie si tu veux tout gérer et être en même temps divertissant, créatif et innovant. C’est un travail qui se fait 7 jours sur 7, il ne faut pas l’oublier», a-t-elle assuré.