Genève

Marquage au sol «fantaisiste» effacé «par gain de paix»

Si le Canton a jugé non conformes les traces de pas peintes dans les zones 20 km/h, la Ville s’estime dans son bon droit. Mais elle s’exécutera, au nom de ses bonnes relations avec l’Etat.

La Municipalité n’est pas de cet avis. «C’est assez grave de la part du Conseil d’Etat de dire que c’était illégal», a tonné la conseillère administrative Frédérique Perler (Les Verts), chargée du Département municipal de l’aménagement et de la mobilité. Si ce dernier n’exclut pas un couac entre administrations cantonales et communale, selon son analyse juridique ces mesures sont autorisées. Tracées pour aider les usagers «à prendre conscience des aménagements et du partage de ces zones entre piétons, vélos et trafic motorisé», ces signalisations qualifiées par certains à gauche comme à droite de «fantaisistes» vont néanmoins disparaître.