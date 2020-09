Tennis : Marqué à vie, Djokovic veut tourner la page

Depuis Rome, où a débuté le Masters 1000 lundi, le Serbe a confié qu’il n’oublierait jamais sa disqualification de l’US Open, après avoir lancé une balle sur une juge de ligne.

«C’est bien d’avoir un tournoi qui arrive une semaine, dix jours après ce qui s’est produit. Plus tôt je reprendrai la compétition, plus vite je surmonterai ce souvenir», a lancé le No 1 mondial lors d’une conférence de presse au Foro Italico, où a débuté lundi le tournoi.

S’il a rappelé avoir beaucoup travaillé pour «contrôler ses émotions» et éviter ce genre de coups d’éclat, Novak Djokovic n’a pas voulu s’engager pour l’avenir: «Je ne peux pas garantir ou promettre que ça n’arrivera plus jamais dans ma vie... Je vais évidemment tout faire pour, mais tout est possible dans la vie (…) Je n’oublierai jamais. Ce sera toujours là. Mais je dois le digérer, accepter la leçon et devenir plus sage, si possible, et plus riche en termes d’expérience», a-t-il continué.