Motocyclisme: Marquez avec le sourire pour son retour

Jeudi, plusieurs de ses adversaires - comme Johann Zarco et Jack Miller -, étaient affirmatifs: «Eh, n’oublions pas que c’est Marc Márquez, qu’il est généralement imbattable sur ce circuit d’Aragón. Dimanche, il jouera le podium.» Le principal intéressé, une petite heure plus tard, avait répondu: «Je suis d’abord ici pour jauger exactement mon état physique. Le podium? Soyons sérieux, il y a peut-être 1% de chance pour que je l’atteigne.»

Au terme des deux premières séances d’essais libres de ce GP d’Aragón, Marc Márquez pointe en huitième position de la hiérarchie, à un peu plus de 3 dixièmes de la pole provisoire (Jorge Martin et sa Ducati). Plus que cette performance, la manière: car le Marc Márquez qui a tant manqué ces derniers mois a réussi son exploit malgré une alerte – glissade parfaitement contrôlée… 3 dixièmes de perdus! – dans le dernier virage. Réaction de l’Espagnol? Un immense sourire. Du Márquez tout craché, heureux comme un gamin de pouvoir à nouveau faire ce qu’il préfère.