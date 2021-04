Une nouvelle pole position pour le Français Fabio Quartararo (Yamaha), son compatriote Johann Zarco (Ducati) qui se qualifie en première ligne malgré une chute en superpole. Marc Márquez qui réussit l’exploit (6e chrono) et Jorge Martin qui se blesse sérieusement: la journée a été animée sur le circuit de Portimão (sans parler du chrono exceptionnel de Francesco Bagnaia, qui lui a été retiré, puisque réalisé alors que le drapeau jaune était montré).

Une journée marquée par de nombreuses chutes, dont celle du héros du dernier GP, le «rookie» espagnol Jorge Martin. Le pilote Ducati est tombé samedi matin, lors de la troisième séance d’essais libres et n’a pas pu se relever; le drapeau rouge a été rapidement montré, afin que les secours puissent intervenir en toute sécurité. É vacué vers le centre médical du circuit, avant d’être transféré à l’hôpital de Faro, Martin souffre d’une commotion cérébrale (il est resté conscient) et de fractures à la cheville et au bras droit.