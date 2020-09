Deux trous béants percent les catelles de la cuisine et de la salle de bains, héritage de travaux effectués il y a une dizaine d’années par la régie, selon Luul, l’habitante des lieux. «C’est resté comme ça, les ouvriers n’ont pas rebouché.» Dans le couloir, une partie du mur est à nu. Le parquet est en piteux état, une vitre fendue tient avec du scotch et une grosse fissure entoure la porte d’entrée. Locataire au 7B rue de la Golette, à Meyrin (GE), la maman de sept enfants - dont six vivent encore avec elle - se dit «fatiguée». Elle affirme avoir multiplié les appels et les courriers à sa régie depuis des années, mais sans résultat. «Ils viennent voir, mais ne font aucuns travaux, j’en ai marre. Je veux juste que l’on répare ce qui doit l’être.»