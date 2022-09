Restaurants : Marre d’attendre l’addition après le repas? Payez avec un QR code

Les solutions digitales pour le paiement dans les restaurants gagnent en popularité. Et l’expérience montrerait que le personnel peut en sortir gagnant.

La solution est notamment déjà largement utilisée ailleurs, par exemple aux États-Unis. Getty Images via AFP

Tout le monde l’a déjà vécu: un bon repas au restaurant, un personnel sympathique puis, une fois bue la dernière goutte de café ou engloutie la dernière cuillère du dessert maison, c’est comme si on disparaissait de la surface de la Terre et il faut faire des pieds et des mains pour demander – et ensuite recevoir – son addition.

Or une solution commence à s’imposer. Déjà répandue dans certains pays étrangers, la Suisse va voir fleurir de plus en plus de QR codes directement sur les tables des restaurants. Et pas seulement pour consulter le menu, comme cela s’est largement fait pendant la pandémie, mais aussi pour payer. La «Schweiz am Wochenende» fait le point avec plusieurs start-up qui proposent la solution et dont le succès est au rendez-vous.

Tout le monde peut y gagner

Parmi elles, Twenty Pay, fondée à Lausanne il y a moins d’un an et qui compte déjà plus de 70 clients en Suisse romande. Son co-fondateur, David Ben Adiba, 26 ans, explique au journal alémanique que la pratique devient d’autant plus intéressante dans la situation actuelle de pénurie de personnel. Celui-ci, plutôt que de courir dans tous les sens, peut gagner du temps sur les encaissements et le mettre à profit pour, par exemple, le conseil à la clientèle. «C’est là leur vraie passion, pas le comptage des pièces et des billets», dit-il.

Mais si les clients paient depuis leur smartphone, sans la supervision de l’employé, vont-ils alors en profiter pour sauter subrepticement la case «pourboire»? Non, constate le jeune entrepreneur. «Notre expérience montre que lorsque les gens paient sur leur smartphone, ils laissent même en moyenne 40% de plus», dit-il. Comme cela se fait très fréquemment aux États-Unis, où le pourboire est obligatoire, les notes créées via les QR codes proposent automatiquement des ordres d’idée pour différents pourboires, par exemple 5%, 10% ou plus, basés sur le montant de l’addition.