Plus qu’un autre panorama, c’est un bout de vie qu’on emprunte à un inconnu. On y entend aussi parfois la radio, un chat qui miaule, le bruit du trafic, celui des vagues, la rumeur d’une conversation dans une autre langue…

WindowSwap recense de nombreuses vues envoyées par des inconnus. Si la fenêtre ne nous intéresse pas, il suffit de cliquer sur «Open a new window somewhere in the world» et nous voilà transportés de manière aléatoire d’une terrasse de San Diego à celle d’une maison hawaïenne, en passant par une vue sur une rue à travers un balcon niçois.