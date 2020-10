Marre du quinoa? Essayez le fonio!

Le quinoa est récemment devenu u n aliment à la mode qui supplante les féculents sur les menus de certains restaurants et qu’on vend dans les épiceries et les supermarchés . À celles et ceux qui ont e nvie de changement, essayez le fonio. Cette céréale venue d ’ Afrique de l’Ouest , e n particulie r du Sénégal, a une texture proche de celle de la semoule.