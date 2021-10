Exploration spatiale : Mars a bien abrité un lac de la taille du Léman dans un lointain passé

L’analyse des premières images en haute résolution de la planète rouge ont confirmé jeudi que le cratère où s’est posé le rover Perseverance est un site lacustre vieux de 3 milliards d’années.

Perché sur le mât du robot de la NASA, l’instrument franco-américain Supercam a pu observer depuis le sol de la planète rouge l’environnement du cratère Jezero, un site choisi sur la base d’images satellites. Ses premières images en haute résolution confirment les indices de l’observation en orbite: le cratère, d’une surface d’environ 35 km de diamètre, a bien abrité un lac fermé, anciennement alimenté par une rivière via un delta, il y a entre 3,6 et 3 milliards d’années.

Ces strates, formées à la base d’une butte d’une quarantaine de mètres de haut baptisée Kodiak, sont des «dépôts fins de type argileux ou sableux, qui ont plus de facilité à préserver de la matière organique», dit ce géologue planétaire au Laboratoire de planétologie et géodynamique.

Jézero était un lac fermé

La matière organique produite par le vivant est constituée de mélanges moléculaires complexes de carbone, d’hydrogène, d’azote, et plus rarement d’oxygène, a détaillé Sylvestre Maurice, de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie de l’Université Paul Sabatier à Toulouse.