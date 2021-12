La rétro des sports 2021 - Mars: la Suisse enchaîne les bonnes nouvelles

20 minutes vous fait revivre une année 2021 faste pour le sport suisse. On continue avec le mois de mars, avec le retour de Federer et d’autres succès de marque.

L’éphémère retour de la star. AFP

Après une année 2020 où le sport a été fortement ralenti, les douze mois suivants ont été intenses. Le Sport-Center vous propose de revenir de manière totalement subjective et en douze épisodes sur l’an 2021, qui a été particulièrement faste pour les athlètes à la croix blanche, mais pas que! On enchaîne avec le mois de mars, la Nati qui reprend bien, le «Maître» aussi et des promesses à vélo. Retrouvez ici les mois de janvier et février!

Ce qu’il ne fallait pas manquer

Les révélations à deux roues

C'est le mois de la «révélation définitive» pour deux des plus grands espoirs du cyclisme suisse. Passé pro l'année d'avant chez EF, Stephan Bissegger n'a pas tardé à confirmer. Le Thurgovien a remporté son premier succès estampillé World Tour sur Paris-Nice, en se payant une bonne partie de la crème des rouleurs. Avec un éphémère maillot jaune, pour la bonne bouche. Le tout, à simplement 22 ans...

Quatre jours plus tard, c'est le grimpeur Gino Mäder qui a impressionné les suiveurs de la bicyclette. Sur la même épreuve printanière, le Bernois de 24 ans était à deux doigts de remporter une victoire de prestige, au sommet de la Colmiane. C'était sans compter sur le glouton Primoz Roglic, qui l'a «sauté» à 50 mètres de la ligne... Le coureur de la Bahrain Victorious se vengera heureusement plus tard cette année, gagnant notamment la 6e étape du Giro et terminant 5e du classement général du Tour d'Espagne.

Le «Maître» revient

Ah qu'il a fallu être patient... Absent du circuit ATP plus de 400 jours, Roger Federer a fait son grand retour «chez lui» à Doha, le 10 mars. Celui qui deviendra quarantenaire quelques mois plus tard a battu très difficilement au 2e tour du tournoi qatari le Britannique Dan Evans (7-6 3-6 7-5). Le Bâlois sera éliminé dans la foulée par le Géorgien Nikoloz Basilashvili (3-6 6-1 7-5). Une défaite qui préfigurait une année que l'on peut qualifier aujourd'hui de «compliquée» pour le meilleur joueur de tous les temps.

America’s quoi?

La Coupe de l'America, en Suisse, c'est un peu comme le snowboard ou le beach-volley lors des années olympiques. On vibre quand on est sûrs que des Suisses vont finir par faire des médailles ou gagner des grands trophées bizarres. Les Helvètes s'étaient passionnés pour Alinghi dans le passé, au point qu'on croise encore des casquettes du défi suisse dans les coins les plus reculés de notre contrée. Et on va en revoir sous peu, puisque ça pourrait bien se refaire en 2024. En attendant, en mars dernier, le Team New Zealand a battu les Italiens de Luna Rossa 7 régates à 3 et ça n’a pas fait vibrer grand monde par ici.

Des victoires qui en appellent d’autres

Avant cette grosse, énorme fin d’année 2021, la Suisse a d'abord dû réapprendre à gagner. Elle ne l'avait, en effet, pas fait sur le pré les douze mois précédents. Alors réussir son entrée en lice dans les qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar était important. Les hommes de Vladimir Petkovic l'ont fait et bien fait, en s'assurant d'un deux matches/six points qui va bien.

Les Suisses ont d'abord vaincu très facilement les Bulgares chez eux 1-3 (à voir ci-dessus), avant de scorer vite contre la Lituanie et de sécher ensuite (1-0).

Ce qui a le plus marqué les esprits à l'occasion de ce rassemblement? Certainement le changement volant de buts, au stade de St-Gall… Ah pis j’ai oublié l’Euro M21, tiens. Pour une fois qu’on n’a pas gagné un truc, on va passer rapidement dessus!

Ce que vous avez tout à fait pu manquer

Trop fort en télémark