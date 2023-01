France: Marseille s'impose à Montpellier et reste 3e en Ligue 1

Football : Marseille bat Montpellier et reste sur le podium

Les Olympiens, qui restent sur la troisième marche du podium, à quatre points derrière les Lensois et à huit du PSG, ont trouvé l’ouverture à la 47e minute par Nuno Tavares et ont doublé la mise sur un but contre son camp de Maxime Estève sous la pression de Chancel Mbemba à la 61e.