France : Marseille croule sous des «milliers de tonnes de déchets»

Entassées en raison d'une grève des éboueurs, les ordures se dispersent dans toute la ville et sur les plages à cause du vent. L'État a décidé de réquisitionner 60 agents pour s'attaquer au problème.

Les ordures se sont amoncelées à cause d’une grève des éboueurs à Marseille (ici, le 30 septembre).

Les ordures sont arrivées jusque sur les plages de la région de Marseille à cause des intempéries et du vent.

Face aux «milliers de tonnes de déchets» dans les rues de Marseille et sa région après une grève qui se poursuit partiellement, la préfecture de police a réquisitionné des éboueurs à partir de ce jeudi 7 octobre. Cette intervention de l'État intervient après que des plages de Marseille ont été recouvertes de déchets, dont un bon nombre a fini dans la mer, lors de violents orages lundi, suscitant un tollé. Mercredi, c'est le mistral qui s'est levé, dispersant partout les montagnes d'ordures qui débordent dans certains secteurs des 92 communes de la métropole du sud de la France.

60 agents réquisitionnés

«Malgré la reprise partielle de l'activité d'enlèvement des ordures ménagères à la suite de la grève commencée le 27 septembre dernier, plusieurs milliers de tonnes de déchets sont encore présents sur la voie publique dans plusieurs communes», a regretté la préfecture de police dans un communiqué. «Considérant la persistance des atteintes à la salubrité et à la sécurité publiques, en dépit des mesures prises par la Métropole pour y remédier, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pris la décision de réquisitionner par arrêté le personnel strictement nécessaire au rétablissement de l'ordre public, pour une durée maximale de trois jours» à compter de jeudi, a-t-elle ajouté, précisant que cela concernerait une soixantaine d'agents.

Première depuis 2010

Grève contre les 35 heures

Réquisition efficace?

Sur le terrain, les syndicats se demandent si cette réquisition sera réellement efficace. «Je ne vois pas l'intérêt d'une réquisition car les grévistes se comptent sur les doigts d'une main, je ne sais pas qui ils vont réquisitionner», a réagi Patrick Rué, secrétaire de FO à la Ville et à la Métropole. «C'est une décision à la hussarde et si la grève n'est pas terminée c'est bien qu'il y ait un problème sur leur pseudo-accord», a taclé Véronique Dolot, de la CGT Métropole, auprès de l'AFP. «Si la présidente de la Métropole avait rencontré les grévistes on n'en serait pas là», a surenchéri Patrice Kantarjian, de l'Union départementale CGT 13 qui ajoute: «Le problème de la propreté de Marseille n'a pas démarré avec la grève des éboueurs.»